Лондон накрила потужна повінь

У Лондоні через зливи сталася потужна повінь. На вулицях повно води. Відзначимо, останнього разу влітку в британській столиці сильна повінь заблокувала доступ до лікарень, повідомляє Страна UA.

Потужні опади вивели з ладу кілька ліній метрополітену. Особливо сильно постраждав район Лондона Найтсбридж.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому автомобілі пливуть по воді, крім того, магазини і офіси затоплені.

Транспорт Лондона повідомив про серйозні затримки.

За даними синоптиків, в одному з районів за годину випало 26 міліметрів опадів.