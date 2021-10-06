У Франції перехопили судно з тонною кокаїну, серед екіпажу є українці

У минулу п'ятницю французька митниця перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпена, повідомляє Дiлова Столиця.

Судно, що проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де виявили на його борту понад тонну кокаїну.

Екіпаж судна становили близько 20 осіб, серед яких — громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Також там були і громадяни України, капітан — громадянин Румунії. Всіх затримали.

Повідомляється, що 1 127 кг наркотику було заховано в трюмі судна Trudy, що ходило під прапором Ліберії.

Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро. Судно залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.

Від МЗС України поки що не було жодної реакції з приводу цієї події.