У Китаї не змогли оновитися до Windows 11

Багато китайські користувачі не змогли оновити свої ПК до нової Windows через заборон, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання South China Morning Post.

За словами журналістів, деякі китайські користувачі зіткнулися з проблемою відновлення ОС від Microsoft через технічні обмежень, викликаних локальними заборонами. Windows 11 вимагає для установки наявність на комп'ютері криптографічного чіпа TPM. Однак експорт іноземних процесорів з даною опцією заборонений в країні з 1999 року.

Китайська влада пояснюють обмеження інтересами національної безпеки. Так чи інакше, користувачі з ПК без підтримки TPM не зможуть виконати швидку установку системи. Аналітики вважають, що Microsoft може зробити і напевно зробить виняток для Китаю і ряду інших країн, однак рішення буде прийнято на вищому рівні.

Також журналісти відзначили, що з подібними обмеженнями можуть зіткнутися користувачі з інших регіонів, наприклад з Росії. Однак масових повідомлень про проблеми з установкою Windows 11 від російських споживачів поки не спостерігалося.

Раніше журналісти The Verge розповіли, що для швидкої установки нової ОС від Microsoft потрібно активувати підтримку TPM і включити безпечну завантаження. Реліз Windows 11 відбувся на початку жовтня.