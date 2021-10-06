В Україні три області можуть перевести в "червону" зону
В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти рішення щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони сьогодні-завтра, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
Критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки, за даними KSE, відповідають:
- Харківська,
- Запорізька,
- Херсонська області.
"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони", - йдеться у повідомленні.
Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
Ганиченко зазначив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася.
До кінця року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:
- за "зеленим" сценарієм на 68 тисяч осіб,
- за "жовтим" - 80 тисяч осіб,
- за "чорним" - 92 тисячі.
Це залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.
Що під забороною в "червоній" зоні
- робота кафе і ресторанів (можна на винос),
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат,
- проведення масових заходів,
- робота установ культури робота готелів і хостелів.
Автор: Анастасія Рокитна