В Україні три області можуть перевести в "червону" зону

В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти рішення щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони сьогодні-завтра, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки, за даними KSE, відповідають:

Харківська,

Запорізька,

Херсонська області.

"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони" , - йдеться у повідомленні.

Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Ганиченко зазначив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася.

До кінця року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:

за " зеленим " сценарієм на 68 тисяч осіб,

" сценарієм на 68 тисяч осіб, за " жовтим " - 80 тисяч осіб,

" - 80 тисяч осіб, за "чорним" - 92 тисячі.

Це залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.

Що під забороною в "червоній" зоні

робота кафе і ресторанів (можна на винос),

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат,

проведення масових заходів,

робота установ культури робота готелів і хостелів.

Автор: Анастасія Рокитна