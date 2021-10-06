В Україні три області можуть перевести в "червону" зону

В Україні три області можуть перевести в "червону" зону

В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти рішення щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони сьогодні-завтра, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки, за даними KSE, відповідають:

  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська області.
"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони", - йдеться у повідомленні.

Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Ганиченко зазначив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася.

До кінця року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:

  • за "зеленим" сценарієм на 68 тисяч осіб,
  • за "жовтим" - 80 тисяч осіб,
  • за "чорним" - 92 тисячі.

Це залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.

Що під забороною в "червоній" зоні

  • робота кафе і ресторанів (можна на винос),
  • робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат,
  • проведення масових заходів,
  • робота установ культури робота готелів і хостелів.

Автор: Анастасія Рокитна

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