Експерти назвали найнадійніші дизелі

Дизельні двигуни витрачають менше палива, ніж бензинові, тому вони особливо популярні на вторинному ринку. Експерти виділили найнадійніші дизелі, повідомляє Твоя машина.

Hyundai-Kia 1.5 і 1.6 CRDi

Це дизелі покоління U, яке з'явилося в кінці минулого десятиліття. U-покоління називається D4F, і було спеціально розроблено для європейських моделей цих двох компаній. Є варіанти на 1,4, 1,5, 1,6 і 1,7 літра потужністю 90-141 к.с.

Двигуни мають чавунний блок з алюмінієвими головками циліндрів, двома валами і чотирма клапанами на циліндр. Також встановлена паливна система від Bosch з електромагнітними форсунками. З слабких місць варто відзначити розтягнення ланцюга приблизно через 80 000 км.

Nissan 2.2 DTi і 2.5 DTi

2,2-літровий DTi / DDTi заслужив гарну репутацію на тлі конкурентів. Двигун має чавунний блок і алюмінієву головку з двома валами і приводний ланцюгом. У паливної системи дві проблеми: складність в покупці ремкомплектов для форсунок і чутливість до якості палива.

Зате дві дворядні ланцюга розтягуються тільки через 200 000 км. Є навіть третя ланцюг, яка приводить в дію вакуумний насос. Крім того, агрегат не має штовхачів гідророзподільників, тому необхідно періодично їх регулювати. Але якщо за мотором стежити, він прослужить довго і вірно.

Toyota 2.0 D-4D і 2.2 D-4D

Це друге покоління дизелів з системою Common Rail Toyota. Є три версії: 1AD-FTV, 2AD-FTV і 2AD-FHV. Це чотирициліндрові двигуни з двома валами, 16 клапанами, з алюмінієвою головкою і алюмінієвим блоком циліндрів, але гільзи при цьому чавунні. Версія на 2,0 літра має потужність 126 к.с., а на 2,2 літра - від 136 до 177 к.с.

Встановлено паливна система від Denso з 9 соленоїдними форсунками, які працюють під тиском 1700 бар. Замість ременя - більш довговічна ланцюг ГРМ. Паливні фільтри треба міняти при кожній заміні масла.

Renault 2.0 dCi

Двигун розроблявся спільно з Nissan і отримав позначення M9R. Мотор отримав чавунний блок, турбіну із змінною геометрією і однорядну ланцюг ГРМ. Потужність складає 90-180 к.с.

Масло слід міняти кожні 15 000 км пробігу, при тому воно повинно бути якісним. Коли ланцюг почне розтягуватися, двигун буде деренчати і складніше запускатися.

Fiat 1.9 JTD

Цей двигун привніс технологічну революцію, не втративши при цьому надійність. Агрегат важить всього 125 кг. Він має міцний чавунний блок і ремінь ГРМ, який необхідно міняти кожні 100-120 тис. км пробігу. Проблеми виникають рідко, але зазвичай вони пов'язані з вихровими клапанами.