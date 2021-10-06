Актуально для малогабаритки: інтер'єри із захованим ліжком

Щоб зробити приміщення більш просторим і функціональним, дизайнери рекомендують заховати ліжко. Оскільки вона потрібна тільки вночі, весь інший час цей предмет без діла займає велику площу, повідомляє Профиль.

Особливо актуально таке рішення для малогабариток, де хочеться звільнити якомога більше вільного місця.

Ліжко в робочому кабінеті

Якщо під час роботи з дому необхідно приймати клієнтів або здійснювати відеодзвінки, краще використовувати ліжко з механізмом що опускається. Зовні таке рішення виглядає як шафа, навколо якого розташовані ящики для книг, паперів та постільних речей. Щоб уникнути відчуття порожнечі, залишається тільки постелити на підлогу яскравий килим.

фото instagram.com / mariongiovanettiarchitecte

Ліжко, захована в зоні кухні

У невеликих студіях можна не відмовлятися ні від функціональної кухні, ні від вітальні та заховати ліжко ближче до обідньої зони. У зібраному вигляді конструкція нагадує звичайну шафу для одягу з дверцятами. При цьому в розібраному вигляді дверцята створюють додаткове відчуття відокремленості.

фото instagram.com / atmospheresdesign

Ліжко в подіумі

Ще одне рішення для малогабариток: розмістити міні-кухню або місце для відпочинку та ігор на подіумі, а в ньому заховати висувне спальне місце. У самому подіумі можна зробити кілька відсіків. У великій - засовувати ліжко, а у висувних ящиках зберігати постільну білизну, одяг або взуття. Днем ліжко приховане від сторонніх очей, а на звільненому просторі можна зробити вітальню або облаштувати робоче місце.

Фото з інстаграма

Ліжко за фактурною панеллю в вітальні

Приховане ліжко з відкидним механізмом - хороший варіант, якщо хочеться мати повноцінну вітальню для відпочинку і приймати в ній гостей. Нішу для сну можна розмістити так, щоб у стіни залишилося місце для дивана. Панель, за якою заховане ліжко, дизайнери пропонують декорувати, наприклад, дерев'яними дошками, щоб днем вона виглядала як продовження інтер'єру.

Фото з інстаграма

Ліжко у вузькій кімнаті

Таке приміщення можна використовувати одночасно для сну, роботи та відпочинку. Робочий стіл експерти радять закріпити на фасаді, а місце для відпочинку обладнати на широкому підвіконні. Перед сном стільниця опускається, а спальне місце висувається.