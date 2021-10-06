У США створили таблетки від коронавірусу: що про них відомо

Дослідження показали, що препарат ефективний проти всіх штамів COVID, включаючи "Дельта", повідомляє Clutch.

Американська фармацевтична компанія Merck оголосила про створення таблетки, прийом якої сприяє запобіганню розвитку серйозних симптомів і госпіталізації при зараженні коронавірусом.

У випробуваннях речовини молнупіравір брали участь понад 700 осіб, серед яких були пацієнти в групі ризику. Компанія повідомила, що всього 7% приймали препарат потрапляли в реанімаційне відділення проти 14% не приймали.

Представники фармкомпанії відзначили, що приймати препарат необхідно на ранній стадії захворювання – у перші 5 днів після зараження, оскільки на більш пізніх стадіях таблетки не показали значного ефекту. Препарат ефективний проти всіх штамів COVID, включаючи "Дельту".

"Терміново потрібні додаткові інструменти та методи лікування для боротьби з пандемією COVID-19, яка стала основною причиною смерті та продовжує надавати глибокий вплив на пацієнтів, сім'ї та суспільство та створює навантаження на системи охорони здоров'я в усьому світі. Завдяки цим переконливим результатам ми з оптимізмом сподіваємося, що молнупіравір може стати важливим ліками в рамках глобальних зусиль по боротьбі з пандемією та доповнить унікальну спадщину компанії Merck по досягненню прориву в області інфекційних захворювань, коли вони найбільше необхідні.

Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити молнупіравір пацієнтам", – сказав Роберт М. Девіс, генеральний директор і президент. Merck.

У разі схвалення, молнупіравір може стати першим пероральним противірусним препаратом від COVID-19.