Бій-реванш Усика і Джошуа не відбудуться в лютому

Бій-реванш зірки надважкої ваги Ентоні Джошуа та українського боксера Олександра Усика швидше за все не відбудеться у лютому через пошкодження на обличчі останнього, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив промоутер британця Едді Хірн для BoxingNews24.

Хірн зазначив, що через розсічення в Усика, яке він отримав під час бою з Джошуа, повторний поєдинок доведеться перенести з лютого на березень-квітень.

"У мене запланована зустріч з Красюком (промоутер Усика - прим.ред.) наприкінці жовтня, коли все вляжеться. Швидше за все, бій пройде в березні або квітні. В Усика було сильне розсічення обличчя. Упевнений, що вони підуть у відпустку, так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня. Вже потім ми почнемо будувати плани" , - сказав Хірн.

"Вважаю, що Джошуа однозначно поб'ється з Ф'юрі, Вайлдером, Вайтом та Усиком, тому що він постійно зустрічався з топовими бійцями. Ентоні продовжить це робити. Але думаю, що наразі бій з Усиком - єдине, про що справді думає Джошуа" , - додав Хірн.

Усик - Джошуа: підсумки бою