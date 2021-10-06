Топ-5 кросоверів, які без проблем проїдуть 500 тис. км

Необхідність капремонту двигуна для деяких автомобілів виникає вже при 70-150 тис. км пробігу. Однак існують моделі, які при належному обслуговуванні мотора здатні з максимальними шансами без проблем їздити і після 500 тис. км пробігу, повідомляє Профиль.

Експерти назвали п'ять таких машин серед представників SUV.

BMW X3

На першій сходинці рейтингу опинився BMW X3 в модифікації з рядною "шісткою" з серії М54. При цьому варіанти з моторами N-серії фахівці радять обходити стороною.

Mitsubishi Outlander

На другому місці - Mitsubishi Outlander. Краще зупинити вибір на версіях з моторами 4G63 і 4G69. Високою динамікою агрегати похвалитися не можуть, зате вони відрізняються винятковою витривалістю.

Toyota RAV4

На третьому рядку розташувалася Toyota RAV4 другого покоління. Кросовер випускався в період з 2000 по 2005 рік. Звернути знімання слід на модифікації з моторами 1AZ-FE і 2AZ-FE.

Toyota Highlander

Четверта позиція у Toyota Highlander першого покоління 2000-2007 років випуску. Йдеться про варіанти з моторами з серії 1MZ-FE - 2,4-літрові V6.

Lexus RX300

Топ-5 завершує Lexus RX300. Більшість автомобілів цієї моделі, які присутні на вітчизняному ринку, комплектуються надійними силовими агрегатами 1MZ-FE.

Багато водіїв вибирають кросовери через їх практичності і зручною високої посадки. Деяким важливі позашляхові якості. При цьому більшість покупців кросоверів звертає увагу на надійність цих автомобілів.