На ринку газу "гойдалки": ціна впала на $200 за 10 хвилин

На максимумі газ дорожчав сьогодні до 1936 доларів, але потім різко впав в ціні. Зараз торги йдуть в районі 1770 доларів, повідомляє Кореспондент.

На європейському ринку газу в середу, 6 жовтня, спостерігаються "гойдалки".

Вартість енергоресурсу сьогодні за пару годин спочатку зросла на 300 доларів за тисячу кубометрів, а потім впала на 200 доларів за 10 хвилин.

Так, ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах о 11:28 виросла до $1936 за тис. куб. м, або 161,5 євро за МВт*год, а через кілька хвилин впала до 1679 доларів. Після цього вартість газу підросла до 1769 доларів.