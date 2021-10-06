Матч з жіночого футболу завершився масовою бійкою

Скандалом завершився матч аргентинської першості серед жіночих команд із футболу між "Годой Крус" і "Лас Пумас", повідомляє Обозреватель.

За рахунку 2:0 на користь господарок дві суперниці зійшлися в боротьбі за м'яч у центрі поля. Емоції, які спалахнули, перейшли через край, і незабаром дівчата вже зійшлися врукопашну.

Бійка в матчі жіночих команд в Аргентині. Джерело: Скриншот

Замість того, щоб зупинити футболісток, що билися, багато їхніх партнерок активно долучилися до з'ясування стосунків. Прибігли навіть гравці з лавки запасних. В результаті почалася масова бійка.

Жіноча бійка в чемпіонаті Аргентини. Джерело: Скриншот

Головний арбітр вважав за краще не втручатися в події і спостерігав за тим, що відбувається, з боку. Один з бічних суддів-чоловіків намагався визначити головних учасниць бійки, але потім пішов за прикладом колег і відбіг убік.