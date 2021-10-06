Яким буде нове покоління Mazda 6

Mazda анонсувала появу Mazda 6 наступної генерації, повідомляє Автоцентр.

За деякими даними, офіційна прем'єра запланована на першу половину 2022 року. Зміна поколінь принесе автомобілю ряд нововведень, в числі яких заднеприводная платформа і інші мотори. При цьому останні можуть бути як класичними, так і електрифікованими.

Основою дизайну нової Mazda 6 стане концепт Vision Coupe, який продемонстрував фірмову філософію дизайну KADO на Токійському автосалоні 2017 року. Шоу-кар виділявся довгим капотом, новою формою решітки радіатора і H-образним заднім дифузором.

Mazda Vision Coupe

У рух модель будуть приводити нові 3,0-літровi бензинові і дизельні мотори, що працюють за схемою помірний гібрид. У такій силовій установці в якості допоміжного мотора використовується 48-вольтний стартер-генератор. Також Mazda 6 обіцяють повноцінну гібридну версію. Правда такий варіант з'явиться трохи пізніше.