Валютний ринок середи: хід торгів

Падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку триває.

В умовах, коли експортери поспішають продати необхідні обсяги валюти, а імпортери вичікують до останнього, радіючи зниженню цін, тільки Національний банк визначає, до якого рівня долар подешевшає на цей раз. Так і сьогодні: на самому початку торгів регулятор викупив 5 млн доларів за ціною 26,395 гривень, а трохи пізніше, коли котирування опустилися в район 26,34-26,36 гривень, виставив великий ордер на покупку за ціною 26,315 гривень. Своїми діями, як бачимо, НБУ не гальмує зміцнення гривні, а лише регулює швидкість, не допускаючи справжнього обвалу.

Слідом за безготівковим продовжує падіння і готівковий долар. До обіду в столиці цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 26,38-26,39 гривень. Ще дешевше сьогодні коштує долар в великих містах України: так в Харкові до обіду можна купити оптовий обсяг по 26,36 гривень, а в Дніпрі - навіть по 26,35 гривень. Оператори валютного ринку скаржаться на брак гривні в касі, що змушує їх знижувати ціни все сильніше. Покупців на готівковий долар, що подешевшав практично немає; пропозиція перевищує попит в 2-3 рази.

Євро на FOREX знову прискорив падіння і встановив новий річний мінімум - 1,1528 долара на тлі розгорається в Європі енергетичної кризи, яка змушує багато великих підприємств закриватися. На 10 копійок за півдня подешевшав і готівковий євро: вранці його продавали по 30,62-30,65 гривень, а до обіду з'явилися пропозиції по 30,52-30,55 гривень.

Російський рубль, який напередодні виріс до 72,30 рублів за долар, сьогодні теж падає проти долара США і до обіду вже опустився до 72,70 рублів. Крім зміцнення долара в світі, на російську валюту тисне зниження цін на нафту. Так, барель популярної марки Brent лише за півдня подешевшав на 1,5 долара: з 83,50 до 82 доларів за барель. Готівковий рубль, як і вчора, продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

А ось польський злотий подешевшав ще сильніше: сьогодні в столиці його вільно можна купити по 6,60-6,65 гривень.