Шмигаль озвучив розмір мінімальної пенсії з 1 грудня
Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень, повідомляє Деловая столица.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн", — написав він.
За словами прем'єра,
"це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців".
"Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов’язок держави та українського уряду", — зазначив Шмигаль.