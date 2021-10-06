Шмигаль озвучив розмір мінімальної пенсії з 1 грудня

Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн" , — написав він.

За словами прем'єра, "це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців" .