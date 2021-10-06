Mercedes розширює популярне сімейство G-Class

Компанія Mercedes розширює популярне сімейство позашляховиків G-Class. Перша новинка являє собою машину актуального покоління у виконанні Professional Line. Друга – відкриває нову сторінку в історії армійських всюдиходів, повідомляє Обозреватель.

Представлена світової громадськості у 2018 році нова генерація G-Class принесла цілий ряд важливих змін, але зберегла головне – впізнаваність та вірність традиціям. В цьому році в сімейство додали версію G 350d Professional Line, яка адресована любителям подорожей, активного відпочинку, а також тим, хто за службовим обов'язком повинен відвідувати місця, віддалені від цивілізації.

В цьому році в сімейство додали версію G 350d Professional Line. Джерело: Daimler AG

У стандартне оснащення новинки увійшли захисні решітки на фарах, розширювачі колісних арок, 18-дюймові диски з позашляховою гумою, трубчастий каркас для запасного колеса, експедиційний багажник зі сходами та масивний захист днища. Крім того, для версії Professional Line підготували особливий мідний колір кузова. Покупцям пропонується також широкий асортимент додаткових опцій, що дозволяють максимально персоналізувати автомобіль.

Для версії Professional Line підготували особливий мідний колір кузова. Джерело: Daimler AG

Друга новинка – це армійський варіант позашляховика, який буде доступний виключно для воєнізованих підрозділів, армій країн НАТО та спеціальних служб. Автомобіль отримав заводське позначення W464 і є подальшим розвитком моделі першого покоління.

Армійський варіант позашляховика, який буде доступний виключно для воєнізованих підрозділів, армій країн НАТО та спеціальних служб. Джерело: Daimler AG

Він використовує кузов, нерозрізні мости та потужну раму від класичної моделі W461. Відрізнити новинку від попередника можна по масивному переднім бампером, шноркелю, який перебрався на ліву сторону машини, розширювачам колісних арок, новому облицюванню радіатора та іншим дискам з позашляховою гумою.

Новий всюдихід використовує кузов, нерозрізні мости і потужну раму від класичної моделі W461. Джерело: Daimler AG

Під капотом розташувався рядний шестициліндровий 2,9-літровий турбодизель потужністю 249 к.с., який прийшов на зміну 184-сильному V6 3.0. У парі з ним працює 8-ступіневий "автомат", замість колишньої 5-ступіневою АКП.

Крім п'ятидверного кузова універсал замовникам буде доступно шасі для установки різних спеціальних надбудов. Кабіну подовжили, що дозволило збільшити діапазон регулювання сидінь та організувати додаткове місце для багажу.