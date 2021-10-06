У Львові можуть посилити карантин з 14 жовтня
Львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження в місті у зв'язку зі стрімким збільшенням рівня захворюваності на COVID-19.
Про це написав мер Львова Андрій Садовий.
"Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19", - повідомив мер.
Садовий зазначив, що остаточна інформація буде в п’ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.