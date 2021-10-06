Роздрібні ціни на пальне продовжили зростання

Роздрібні мережі АЗС з 5 на 6 жовтня підняли ціни на бензини і дизельне пальне. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів Консалтинговою групою «А-95», повідомляє Enkorr.

Зростання цін стало результатом коригування на початку тижня вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Зокрема, на BVS бензин марки А-92 здорожчав на 30 коп./л, до 30,29 грн/л, А-95 – на 10 коп./л, до 30,99 грн/л, а дизельне пальне – на 40 коп./л, до 29,59 грн/л. У мережі AMIC ціни на всі види палива зросли в середньому на 8-9 коп./л.

SOCAR підвищила вартість дизельного палива на 1 грн/л, до 33,98 грн/л.

Такі мережі як «Овіс», Prime, «Аавтопорт», «Кворум», Motto та ін. підняли ціни на пальне в межах 0,1-1,8 грн/л.

За даними «А-95», середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 1 коп./л і склала 29,24 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 5 коп./л – до 30,08 грн/л, дизельне пальне – також на 5 коп./л, до 28,83 грн/л.