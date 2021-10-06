Привласнення землі в Одесі: названо підозрюваних
Стало відомо, кому, крім мера Одеси Геннадія Труханова, оголосили підозри у справі про привласнення землі в місті. У цьому списку є бізнесмен Володимир Галантерник, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.
Підозри оголосили:
- одеському бізнесмену Володимиру Галантернику,
- експрокурору Одеської області Олегу Жученко,
- директору департаменту Одеської міської ради Олексію Спектору,
- і ряду інших посадовців місцевого рівня.
Автор: Олег Черниш