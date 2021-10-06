Привласнення землі в Одесі: названо підозрюваних

Стало відомо, кому, крім мера Одеси Геннадія Труханова, оголосили підозри у справі про привласнення землі в місті. У цьому списку є бізнесмен Володимир Галантерник, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

Підозри оголосили:

одеському бізнесмену Володимиру Галантернику ,

, експрокурору Одеської області Олегу Жученко ,

, директору департаменту Одеської міської ради Олексію Спектору ,

, і ряду інших посадовців місцевого рівня.

Автор: Олег Черниш