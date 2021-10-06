В ЄС закликали до обмеження швидкості в житлових районах

Європейський парламент вимагає більш рішучих заходів в сфері безпеки дорожнього руху, повідомляє Європейська правда.

У резолюції з безпеки дорожнього руху ЄС, прийнятої в середу 615 голосами, відзначається, що щорічно на дорогах ЄС гине близько 22 700 осіб, а близько 120 000 - отримують серйозні пошкодження.

За останніми даними, найбезпечнішими дороги залишаються в Швеції (18 смертей на мільйон жителів), тоді як Румунія (85 на мільйон) повідомила про найвищий рівень смертності в 2020 році. Середній показник в ЄС склав 42 смерті на мільйон жителів.

Перевищення швидкості є ключовим фактором приблизно в 30% смертельних ДТП, відзначають депутати Європарламенту. Вони закликають Єврокомісію рекомендувати способи застосування безпечних обмежень швидкості, таких як максимальна швидкість 30 км на годину в житлових районах і районах, де велика кількість велосипедистів і пішоходів.

Вони також наполягають на введенні нульової толерантності до управління автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, підкреслюючи, що алкоголь має відношення до 25% всіх смертей на дорогах.

Крім того, Європарламент закликав Європейську комісію розглянути можливість включення програми безпечного водіння в смарт-пристрої водіїв. Для власників транспортних засобів з високим рівнем безпеки також могли б бути розроблені податкові пільги і привабливі схеми дорожнього страхування.

У резолюції також йдеться про те, що ЄС повинен збільшити фінансування ефективних програм безпеки дорожнього руху, зосередивши увагу на регіонах з високим рівнем ДТП. Крім того, державам ЄС слід було б створити фонди безпеки дорожнього руху і направляти доходи від дорожніх штрафів на її підвищення.

Для формування майбутньої політики безпеки дорожнього руху ЄС Європарламент закликає Європейську комісію розглянути можливість створення Європейського агентства шосейного транспорту.