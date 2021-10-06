У США рекордне зростання числа вбивств у сучасній історії країни

З 2019 по 2020 рік кількість вбивств у США зросла майже на третину - більше зростання було зафіксоване лише в 1904-1905 роках, повідомляє Кореспондент.

Про це свідчать попередні дані Національного центру медичної статистики федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ) США.

"Це найзначніше зростання за [останні] 100 років" , - сказав глава відділу статистики смертності Національного центру Роберт Андерсон.

Попередній рекордно високий приріст за минуле сторіччя - на 20% - був зареєстрований у період з 2000 по 2001 рік і був викликаний скоєними в країні 11 вересня 2001 року масштабними терактами.

При цьому найбільше зростання числа вбивств за весь час ведення такої статистики в США було зафіксоване лише в період з 1904 по 1905 рік, що, ймовірно, було пов'язано з поліпшенням збору відповідної інформації.

Згідно з представленими даними, число вбивств на 100 тисяч жителів країни збільшилося з майже 6,0 у 2019 році до 7,8 у 2020 році, найвищого показника з 1995 року, але він істотно поступається показнику початку 1980-х років, коли в США фіксувалося 10 вбивств на кожні 100 тисяч населення.

У звіті не наводиться загальна кількість вбивств, скоєних у країні за вказаний період. Однак за даними ФБР, у 2020 році в США було зареєстровано близько 21 570 вбивств, проти 16 425 роком раніше.