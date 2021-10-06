Mini анонсувала новий JCW Anniversary Edition

Британська компанія Mini зазначила гоночні успіхи Mini Cooper випуском дводверний версії хетчбека John Cooper Works в особливому виконанні Anniversary Edition. Новинку присвятили дебюту в 1961 році Mini Cooper, повідомляє Обозреватель.

До 60-річчя виходу на гоночні траси першого Mini Cooper, створеного компанією Cooper Car Company, в Mini вирішили запропонувати покупцям і фанатам історії особливу "ювілейну" версію хетчбека.

Всього в компанії мають намір виготовити 740 колекційних екземплярів. Джерело: Mini

Всього в компанії мають намір виготовити 740 колекційних екземплярів, а кількість є відсиланням до номера 74, прикрашають перший Mini Cooper. Новинка буде доступна виключно у кольорі British Racing Green, з білим дахом та корпусами дзеркал, білими декоративними смугами та червоними елементами декору. Капот та двері машини прикрасить номер 74, на честь гоночної моделі 1961 року.

У салоні використовується чорна шкіра з контрастним червоним рядком. Джерело: Mini

У салоні використовується чорна шкіра з контрастним червоним рядком. Приладову панель і дверні прорізи прикрасили емблемами на честь Cooper Car Company, а праворуч від рульової колонки на торпеді нанесені автографи трьох представників династії Купером – Чарлі, Джона та Джона Майкла.

Праворуч від рульової колонки на торпеді нанесені автографи трьох представників династії Купером – Чарлі, Джона та Джона Майкла. Джерело: Mini

Приладову панель і дверні прорізи прикрасили емблемами на честь Cooper Car Company. Джерело: Mini

Версія Mini John Cooper Works Anniversary Edition обійдеться поціновувачам бренду у $39900 без урахування податків.