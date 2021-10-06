Скільки українців отримують зарплату більше 25 тисяч грн

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у червні 2021 року. Зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,1% працівників, повідомляє РБК-Україна.

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату до 7000 гривень-33,4% штатних працівників.

Всього кількість штатних працівників на кінець червня, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6924,3 тисяч осіб, що на 208 тисяч осіб більше, ніж у березні (6716,3 тисяч осіб).

Серед них було нараховано:

до мінімальної 6000,00 грн-16,3%,

від 6000,01 до 7000,00 грн - 17,1%

від 7000,01 до 8000,00 грн-7,7%,

від 8000,01 до 9000,00 грн-6,1%,

від 9000,01 до 10000,00 грн-5,5%,

від 10000,01 до 11000,00 грн-4,9%,

від 11000,01 до 12000,00 грн-4,4%,

від 12000,01 до 13000,00 грн-4,2%,

від 13000,01 до 14000,00 грн-3,6%,

від 14000,01 до 15000,00 грн-3,3%,

від 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,

від 15000,01 до 20000,00 грн-6,1%,

понад 25000,00 грн - 9,1%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем (14 345 гривень).

Автор: Олександр Білоус