Арешт судна з наркотиками: українцю надали адвоката

У МЗС України підтвердили, що 4 жовтня правоохоронні органи Франції затримали поблизу міста Дюнкерк екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу - громадянин України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин» , - зауважив він.

Як повідомляли французькі ЗМІ, минулої п'ятниці французька митниця перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен.

За даними газети La Voix du Nord, екіпаж судна становили близько 20 осіб, серед яких - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Агентство AFP зазначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії. Всіх затримали.

За підсумками триденного утримання під вартою екіпаж направили до судових слідчих у Париж. Слідство веде спеціальний орган по боротьбі з організованою злочинністю.

Повідомляється, що 1 127 кг наркотику було заховано в трюмі судна Trudy, що слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро. Судно залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.