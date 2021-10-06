Нафтогаз отримав 27 млрд від Оператора ГТС на закупівлю газу

Компанія "Оператор ГТС України" перерахувала "Укртрансгазу" 27 млрд гривень. Гроші повинні піти на закупівлю газу, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіло джерело в уряді.

"Перераховано 27 млрд гривень від ОГТСУ" , - сказав співрозмовник.

Міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Кабміну 6 жовтня заявив, що "Нафтогаз" забезпечений грошима на закупівлю газу.

"Нафтогаз забезпечений відповідним фінансовим ресурсом для того, щоб продовжувати далі накопичувати газ" , - заявив Галущенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив договір про компенсацію "Оператором ГТС України" компанії "Укртрансгаз" (входить до Групи "Нафтогаз") коштів за передачу ГТС України. Гроші планується направити на закупівлю газу.

За інформацією РБК-Україна, проект договору, раніше направлений до Кабміну, передбачав, зокрема, виплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суми в 47,9 млрд грн двома траншами - 27 млрд у жовтні і 20,9 млрд - до кінця 2021 року.

Автор: Юрій Дощатов