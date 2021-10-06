Лілія Ребрик показала нове сімейне фото

Лілія Ребрик не тільки успішна українська ведуча, але ще і берегиня домашнього вогнища. За танцюристом Андрієм Диким артистка заміжня вже майже 10 років. У шлюбі народилися дві прекрасні дівчинки: старшенька - копія мама, а ось найменша пішла в батька, повідомляє Today.ua .

В особистому акаунті в Інстаграм Лілія Ребрик опублікувала нову спільну фотографію зі своєю молодшою дочкою - 3-річною Поліною. Красуні-блондинки зображені у столу поруч зі свіжоспеченим тортом.

View this post on Instagram Публікація від Лілія Ребрик (@ liliia.rebrik)

Лілія Ребрик показала свою підрослу красуню-дочку