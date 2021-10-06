Лілія Ребрик показала нове сімейне фото
Лілія Ребрик не тільки успішна українська ведуча, але ще і берегиня домашнього вогнища. За танцюристом Андрієм Диким артистка заміжня вже майже 10 років. У шлюбі народилися дві прекрасні дівчинки: старшенька - копія мама, а ось найменша пішла в батька, повідомляє Today.ua .
В особистому акаунті в Інстаграм Лілія Ребрик опублікувала нову спільну фотографію зі своєю молодшою дочкою - 3-річною Поліною. Красуні-блондинки зображені у столу поруч зі свіжоспеченим тортом.
Лілія Ребрик показала свою підрослу красуню-дочку