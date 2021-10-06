Реклама вакцинації, перевірки по субсидіях і пенсії. Що прийняв Кабмін

Кабмін 6 жовтня очікувано почався з двох найгарячіших тем – коронавірусу та опалювального сезону, повідомляє Страна UA.

За коронавірусом новини невтішні – статистика стрімко погіршується. Що змушує владу розгортати нові койко-місця та залучати додатковий медперсонал.

"Уже незабаром кілька областей потраплять до червоної зони", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що стосується опалювального сезону, то Кабмін визнав нарешті енергетична криза, відзначивши рекордні ціни на газ в Європі (а вони вже наближаються до 2 тис. Доларів за тисячу кубів). При цьому, ніякого рішення щодо стримування цієї кризи для України уряд поки не представило. Озвучили тільки плани доручити "Нафтогазу" збільшувати видобуток газу.

Але в цілому, газу на опалювальний сезон, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, вистачає (сезон хочуть почати з об'ємом 19,2 млрд кубів, зараз його близько 19 млрд). Хоча, експерти стверджують, що якщо зима буде холодною, газу може не вистачити.

Що ще прийняв Кабмін 6 жовтня.

Нові мита на десятки товарів

В Україні хочуть переглянути мита на ряд товарів. Кабмін схвалив законопроект, який передбачає зміну мит по більш ніж 90 товарних найменувань.

Перегляд ставок пов'язаний з уніфікацією податків за схемою СОТ. У списку товарів, за якими буде змінюватися мито, риба, м'ясні продукти, насіння, бітум, електронні термометри, різного роду плівки, плити і листи (з полімерів, пластмаси та ін.), Автомобільні комплектуючі та ін.

Як говориться в пояснювальній записці, питання з митами виник тому, що імпортери часто грали на різних ставках податків на схожі товари. І за рахунок цього економили на митах. За підсумками перегляду ставок на більш ніж 50 товарних найменувань, вони виростуть. Це принесе в бюджет додатково близько 250 млн грн на рік, а ось споживачам варто готується до чергового витка цін, так як нові мита імпортери стануть закладати в роздрібні ціни.

Тюрма за екологію

До Кримінального кодексу можуть внести нові статті - за екологічні злочини. Відповідний законопроект погодив Кабмін. Зокрема, кримінальними можуть стати статті "порушення правил заготівлі деревини", "незаконне перевезення, зберігання і збут деревини", "незаконне ввезення або вивезення об'єктів рослинного і тваринного світу".

За цими статтями хочуть передбачити терміни від 1 до 3 років. Також на кримінальний термін потягне приховування інформації про радіаційний фон, забруднення земель, продуктів, стан захворюваності населення та ін. Якщо це заподіє шкоди у значному обсязі, хочуть передбачити штраф у 3-4 неоподатковувані мінімуми або тюремний термін до трьох років.

Нові правила виїзду дітей за кордон

Кабмін затвердив ряд законопроектів, що стосуються прав батьків. Зокрема, схвалили проект про вивезення дитини за кордон. Йдеться про спірні виїздах, коли один з батьків проти, і домігся рішення суду на свою користь. Для таких випадків хочуть передбачити статтю в адміністративному кодексі -якщо один з батьків порушив рішення суду по вивезенню дитини за межі України, йому випишуть штраф в 100-200 неоподатковуваних мінімумів. Якщо один з батьків не проінформує іншого про вивезення дитини - штраф складе 50-150 неоподатковуваних мінімумів.

Ще один проект стосується дозволу від одного з батьків на виїзд дитини (скажімо, якщо він подорожує в супроводі другого з батьків). Зараз такі дозволи потрібно завіряти у нотаріуса, а це час і гроші. У проекті пропонується передбачити подачу такого дозволу через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Причому, такі дозволи можна буде давати на тривалі терміни - до трьох років.

Цікаво, що якщо один з батьків проти виїзду дитини, він може звернутися до суду, але тільки за умови, що не має заборгованості зі сплати аліментів. Також прописали випадки, коли дозвіл другого батька не буде потрібно.

Договору по янтарю

Кабмін, через понад рік після легалізації видобутку бурштину, затвердив типовий договір на проведення розвідки і видобутку на ділянках бурштиноносному надр.

Як зазначено в пояснювальній записці, земельний кодекс був доповнений пунктом, згідно з яким власнику спеціального дозволу можна використовувати ділянку на підставі договору на розвідку і видобуток. Але до сих пір форми такого договору немає. Проект договору вже подавали на Кабмін в минулому році, але його так і не затвердили. Це гальмує розвідку і видобуток бурштину.

Підвищення штрафів за вилов риби

В Україні підвищили такси, які застосовуються при підрахунку збитків від незаконного вилову риби. По більшості видів риби ставки підвищили, причому за деякими - дуже істотно. Як пояснюють в Кабміні, причина підвищення такси - істотне погіршення ситуації з запасами і відтворенням водних біоресурсів. Попросту кажучи - браконьєри активно спустошують акваторію.

Поліграф для ГБР

Кабмін прийняв постанову, якою змінює правила проведення обов'язкового психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Державному бюро розслідувань.

У документі розширено перелік хвороб, які дозволяють відстрочити перевірки. У новій версії в перелік включили також інфекційні захворювання, серцево-судинні або дихальні проблеми і «інші стану, які не допускають можливості проведення дослідження». Також збільшили час проведення дослідження - з години до двох.

Пільговий режим для кіно

Представники кіноіндустрії, які останнім часом і так отримують щедре державне фінансування, тепер можуть розраховувати ще й на звільнення від частини податків.

Йдеться про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт товарів, які призначені для кінематографічної діяльності. Постанова, що передбачає внесення відповідних змін до Податкового кодексу, прийняв Кабмін.

Як буде працювати БЕБ

Кабмін визначився, як буде працювати БЕБ - затвердили штатний розклад і матеріально-технічне забезпечення. Згідно з постановою Кабміну, в апараті Бюро працюватиме 700 осіб, в територіальних органах - 3,3 тисячі. При цьому, ліміт авто для апарату - 3 машини, для територіальних підрозділів - 46.

На електроенергію шукають інвесторів

Кабмін спростив вимоги до інвесторів, готових вкластися в будівництво генеруючих потужностей - зокрема, високоманеврену генерацію, якої, як зазначено в пояснювальній записці, Об'єднаній енергосистемі катастрофічно не вистачає.

Для потенційних інвесторів зменшили вартість гарантійного забезпечення участі в конкурсі, дали право залучати поручителів, спростили вимоги до підготовки конкурсних пропозицій. Також інвесторам хочуть давати гарантії щодо своєчасної оплати та збільшити тариф на суму, прописану в договорі.

Перевірки по субсидіях

Мінсоцполітики хоче посилити перевірки отримувачів соціальної допомоги. В тому числі, субсидій. З подачі міністерства, відповідну постанову ухвалив Кабмін. Зокрема, прописано, що контроль за правильністю призначення субсидій буде здійснювати Національна служба по соціальних послуг.

Якщо рішення про призначення субсидії приймається на підставі обстеження житлових умов претендента, обов'язково повинен складатися акт.

При цьому, з діючого порядку прибрали пункт про те, що виплати субсидій припиняються, якщо соціальні інспектори виявлять під час вибіркового обстеження, що одержувач живе багатше, ніж намагався уявити, і отримав компенсацію за ЖКГ незаконно.

Також прописали, на що може йти соціальна допомога на дитину - на оплату послуг патронатного вихователя та ЄСВ за нього, на утримання дитини в патронажної сім'ї та ін.

Як переписали пенсійний бюджет

Кабмін вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду. Це пов'язано з додатковими виплатами. При цьому, ПФ очікує збільшення доходів по ряду статей - зокрема, по ЄСВ. У підсумку, загальний бюджет ПФ незначно виросте - з очікуваних 327 млрд грн до 340,2 млрд грн. Але збільшиться також і державне фінансування на покриття дефіциту ПФ.

Загальні доходи ПФ таким чином збільшуються з 498,3 до майже 517 млрд грн. Витрати ПФ зростуть з планованих 498,3 млрд грн до 516,8 млрд грн. Тобто, грошей має вистачити, але впритул. Скажімо, якщо будуть прострочення по ЄСВ, Фонду знову доведеться позичати у Держказначейства чи просити грошей з держбюджету.

Автошколи навчатимуть по-новому

Кабмін вніс зміни в навчальні програми для водіїв. Тепер в автошколах стануть вчити по-новому, як в Європі.

У теоретичну частину додадуть такі предмети, як етика водія транспортного засобу, медичне забезпечення. Практичний блок включатиме, власне, практику водіння і спеціальні положення щодо категорій.

При цьому, автошкола може змінювати до 20% тим на власний розсуд. Займатися в автошколі можна буде не більше 5 годин на день. За підсумком, випускники повинні будуть знати: правила дорожнього руху, особливості посадки і висадки пасажирів, вимоги до документів, основи надання медичної допомоги та ін.

Реклама вакцинації

Кабмін виділив 25 млн грн на кампанію по «популяризації вакцинації». У пояснювальній записці зазначено, що необхідність реклами пов'язана з низькими темпами вакцинації. Але ось чи допоможуть гроші прискорити вакцинацію або їх просто освоять - питання поки відкрите. При загальній недовірі українців до системи охорони здоров'я і відсутності гарантій компенсацією за побочки від щеплень, реклама може і не спрацювати.

Програма психічного здоров'я

Кабмін затвердив план реалізації Концепції у сфері психічного здоров'я нації. Так, в наступному році чекають регіональних планів по психічному здоров'ю і розробки законопроекту на цю тему.

У 2023 році перепишуть положення про судмедекспертизу по психіатрії і професійні стандарти для галузі та ін. Також плануються програми щодо запобігання самогубств - зокрема, в армії.