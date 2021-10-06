Глава МЗС прокоментував арешт Саакашвілі
Затриманий у Грузії Саакашвілі як громадянин України отримає повну підтримку і захист з боку українських консульських служб, повідомляє Укрiнформ.
У цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Позиція Української держави така: незалежно від прізвища і соціального статусу громадянин України користується повною підтримкою і захистом України у будь-якій точці світу. Тому пану Саакашвілі надається той самий обсяг консульського сприяння і допомоги від Української держави, який надається іншому громадянину, котрий потрапляє в халепу за кордоном”, - заявив Кулеба.
Він зауважив, що у понеділок Саакашвілі відвідав консул, а українське посольство у Грузії має налагодити механізм оперативної взаємодії з грузинською владою, аби в будь-який момент можна було вирішувати питання, пов’язані з цією справою.
Міністр додав, що подальші дії залежатимуть від того, які процесуальні кроки робитиме грузинська влада щодо Саакашвілі.
«Але ми його захищатимемо, оскільки він наш громадянин”, - резюмував глава МЗС.