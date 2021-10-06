В Австрії проводять обшуки в офісі канцлера

В Австрії правоохоронці провели обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца й штаб-квартирі його партії у Відні. Політика підозрюють у зловживанні довірою, хабарництві й корупції, повідомляє РБК-Украина.

Зазначається, що обшуки розпочались в середу вранці. Правоохоронці прийшли до офісу партії з ордером на обшук обсягом більше ніж 100 сторінок.

Звинувачення були опубліковані в дослідженні ЗМІ, що були оплачені Міністерством фінансів та, нібито, базуються на неправдивих даних й були направлені на просування політики уряду.

Зокрема, йдеться про, нібито, співпрацю в області реклами та ЗМІ на суму близько 1,3 млн євро. Тодішній генсек Міністерства фінансів Томас Шмід й прессекретар обіцяли переваги Курцу та групі його наближених.

Автор: Сергій Пишкін