Ірина Білик показала нове фото зі своїм молодшим сином

Ірина Білик похвалилася перед шанувальниками своїм чарівним сином - Тебріз вже помітно підріс і з кожним днем стає все більше і більше схожим на свого знаменитого батька, повідомляє Today.ua .

В особистому акаунті в Інстаграм-сторіз відома українська співачка опублікувала нове фото. Зіркова матуся зі своїм молодшим сином Тебріз активно провела день і сходила з дитиною в зоопарк. У кадрі 5-річний хлопчик зображений поруч з кліткою з домашньою птицею.

"Мамочка, я відкрив замок, хочу їх випустити", - зазначила в підпису Ірина Білик.

Син співачки одягнений досить стильно. І це не дивно, адже він розуміє толк в моді, тому що часто знімається в фешн-фотосесіях. Хлопчик одягнений в сірі джоггер, салатовий худі, сіру жилетку і в'язану шапку.