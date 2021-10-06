Колишнього главу ПриватБанку взяли під домашній арешт в Ізраїлі

Колишнього главу ПриватБанку Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.﻿ Про це написав екс-нардеп Сергій Лещенко посилаючись на свої джерела, повідомляє Сегодня.

"У нього, зі слів джерел, вилучено ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, знаходиться на майданчику поліції."

Також, за словами Лещенка, Дубілету наказано перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України.

А цей будинок є власністю Ігоря Коломойського, оформленої на його сестру.