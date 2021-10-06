Колишнього главу ПриватБанку взяли під домашній арешт в Ізраїлі
Колишнього главу ПриватБанку Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі. Про це написав екс-нардеп Сергій Лещенко посилаючись на свої джерела, повідомляє Сегодня.
"У нього, зі слів джерел, вилучено ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, знаходиться на майданчику поліції."
Також, за словами Лещенка, Дубілету наказано перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України.
А цей будинок є власністю Ігоря Коломойського, оформленої на його сестру.
"На сьогоднішній день НАБУ направило Дубілету в Ізраїль документи про підозру у справі ПриватБанку. Також він перевіряється в ізраїльському справі щодо закупівлі вугілля для Центренерго", – пише Лещенко.