В Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту в дитини

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області.﻿﻿ Про це, із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України, повідомляє УНИАН.

Повідомляють, що хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). У МОЗ зазначили, що батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.