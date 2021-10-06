В Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту в дитини
В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Про це, із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України, повідомляє УНИАН.
Повідомляють, що хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). У МОЗ зазначили, що батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.
"Перші симптоми проявилися 1 вересня, уже 3 вересня дитина потрапила до лікарні із симптомами парезу нижніх кінцівок. Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин. У області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вони здійснюють першочергові роботи із реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи тощо", – деталізували в міністерстві.