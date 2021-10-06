Україна значно збільшила імпорт та експорт газу

У вересні 2021 року обсяг транспортування газу із ЄС до України склав майже 665 млн кубометрів – це найвищий показник у 2021 році. Експорт разом із реекспортом природного газу з України до країн Європи зріс у 3,5 рази, і склав 264 млн кубометрів.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу "Оператора ГТС України", повідомляє РБК-Украина.

За даними прес-служби, всього за 9 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,381 млрд кубометрів газу. Експорт та реекспорт склав 1,149 млрд кубометрів.

Порівняно з серпнем 2021 року, імпорт газу у вересні зріс на 17% – на 98 млн кубометрів. Лідером-експортером газу до України залишилась Угорщина, частка якої від загальних обсягів імпорту перевищила 90% (603 млн кубометрів).

Експорт та реекспорт газу у вересні значно зріс через збільшення поставок газу до Угорщини. Окрім угорського напрямку, газ експортували до Польщі – 9 млн кубометрів.

"У вересні активність учасників ринку значно зросла напередодні опалювального сезону – зріс імпорт газу до України, зріс зворотний потік газу з українських сховищ до європейських споживачів. Цей природний процес ускладнився у жовтні, коли зупинився фізичний транзит газу до Угорщини – основного експортера газу до України в 2021 році. Нестабільність поставок, яка виникла через рішення Росії перенаправити потоки газу, може посилитись через ризик запуску газогону "Північний потік-2" , – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Автор: Олександр Білоус