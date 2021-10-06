Канцлера Австрії запідозрили в корупції

В Австрії проводять обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також у штаб-квартирі його Австрійської народної партії у Відні (ÖVP). Про це, з посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями в зловживанні довірою, хабарництво та корупцію. В основі звинувачень лежать дослідження, опубліковані в оплачених Міністерством фінансів ЗМІ.

У середу вранці дещо слідчих увійшли в офіс партії в центрі австрійській столиці з ордером на обшук обсягом понад 100 сторінок.

Обшук також пройшов в канцелярії глави уряду. Основна увага приділяється канцлеру Курц і його найближчому оточенню: раднику Стефану Штайнера, фахівця зі зв'язків із засобами масової інформації Джеральда Флейшманна. Також в списку підозрюваних генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід, екс-міністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Крім того, мова йде про "угодах про співпрацю в області реклами і ЗМІ на загальну суму близько 1,3 мільйона євро". В результаті, як стверджується, були використані "можливості впливати на зміст і час публікацій". Тодішній генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід і прес-секретар обіцяли «переваги для Себастьяна Курца, групи його найближчих наближених і ÖVP".

Сама ÖVP опублікувала прес-реліз про обшук, в якій звинувачення називаються "помилковими".

Курца також підозрюють в неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, який призвів до краху його колишнього уряду.