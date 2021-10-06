Штрафи за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів введуть із грудня

Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників розпочнеться з грудня, а не з 11 жовтня, через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний попит на таку реєстрацію. Про це, посилаючись на голову Мін’юсту Дениса Малюську, повідомляє Украинская правда.

"Усі налякані великими штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також)", – написав він у своєму Facebook.

За словами міністра, це пов’язано із низькою пропускною спроможністю реєстраційної системи та із тим, що кількість юридичних осіб, які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, становить більше 1 мільйона.

Станом на 6 жовтня відомості подали лише 171 333 юрособи.

Малюська також нагадав, що обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 КпАП), тому, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, неможливо буде складати адміністративні протоколи.