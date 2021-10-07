Audi вивела на тести оновлений e-tron Sportback

Німецька компанія Audi готує оновлення для свого електричного кросовера e-tron Sportback. Дебют новинки запланований на середину наступного року, повідомляє Обозреватель.

Прототипи купеобразного електрокроса з незначним захисним маскуванням помітили уважні фотошпигуни на дорогах Німеччини.

Прототипи e-tron Sportback помітили на дорогах Німеччини. Джерело: Carscoops

З урахуванням того, що модель дебютувала в листопаді 2019 року, особливих змін у зовнішності очікувати не варто. Передбачається, що модернізація торкнеться бампера і малюнка світлотехніки. Також на фото видно, що після рестайлінгу кросовер отримає нове облицювання радіатора з закругленими краями та іншим орнаментом решітки. Традиційно з рестайлінгом в палітрі кольорів з'являються нові варіанти, а також змінюється асортимент легкосплавних дисків.

Але поява оновленої версії кросовера викликано не стільки бажанням змінити дизайн екстер'єру або інтер'єру, скільки необхідністю швидко реагувати на дії конкурентів і більш динамічний розвиток електричних технологій.

Поява оновленої версії кросовера викликано необхідністю швидко реагувати на дії конкурентів. Джерело: Carscoops

Зокрема, автомобіль отримає інфо-розважальну систему з розширеними функціональними можливостями та додатковими можливостями. Але, головне, що має з'явитися у новинки – більш ефективна батарея. Нагадаємо, що у нинішньої базової версії батарея має місткість 71 кВт, яких вистачає на 347 км пробігу по циклу WLTP. На версії 55 quattro застосовується АКБ з додатковими осередками, внаслідок яких його місткість досягає 95 кВтг, а заявлений пробіг на одній зарядці – 446 км. Очікується, що нова батарея дозволить збільшити пробіг до 600 км. Крім того, для любителів швидкості буде запропонована топверсія S, сумарна віддача двох електромоторів якої буде 502 к.с. (+94 к.с.).

Очікується, що нова батарея дозволить збільшити пробіг до 600 км. Джерело: Carscoops

Презентація оновлених Audi e-tron та e-tron Sportback очікується в середині майбутнього року, а до дилерів вони почнуть надходити вже у 2023 році.