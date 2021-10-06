У Києві обшукують офіси управління освіти Голосіївської РДА

Правоохоронці провели обшуки в службових приміщеннях управління освіти Голосіївської районної державної адміністрації в Києві. Чиновників підозрюють в розтраті бюджетних грошей, повідомляє Вести.

У Київській міській прокуратури встановили, що співробітники управління освіти Голосіївської РДА в поточному році перераховували гроші з бюджету приватним структурам як компенсацію за дошкільну освіту. За фактом ці послуги не надавалися. Експерти оцінюють збитки в більш ніж 2 млн грн.

В ході обшуків співробітники прокуратури вилучили фінансову документацію, яку досліджують фахівці - в документах можуть знайти підтвердження розкрадання коштів. Слідство триває.