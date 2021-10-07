Модні кольори волосся на осінь 2021: які відтінки в тренді

Мода на колір волосся змінюється кожен сезон. В один місяць в тренді може бути натуральна краса, а в інші – кислотні кольори. Стаття допоможе вам визначитися з кольором, якщо плануєте зміну іміджу і хочете бути наймоднішою в місті, повідомляє УНИАН.

Модні кольори волосся для блондинок: полуничний блонд

Блонд з ніжним рожевим відтінком підійде практично кожній жінці. Він візуально омолоджує власницю. Для вдалого фарбування на медовий або світло-русявий блонд можна нанести рожевий тон. Рожевий колір не повинен домінувати в такій зачісці, а лише підкреслювати природну красу.

Модні кольори волосся для блондинок: пшеничний блонд

Одним з найбільш трендових відтінків для блондинок вважається пшеничний блонд. У цьому сезоні цінується натуральна краса, а цей відтінок волосся виглядає дуже природно. Дівчатам з блідою шкірою і блакитними очима підійде близький до білого відтінок, а темнооким і смаглявим будуть до лиця локони кольору темної пшениці.

Зверніть увагу, що такий відтінок вимагає регулярного догляду, оскільки відрослі кінчики зараз не вітаються.

Модні кольори волосся для рудих: шоколадний рудий

Такий колір волосся знаходиться на межі між рудим і каштановим. Це дуже глибокий, виразний і сміливий колір. Прекрасно лягає на волоссі будь-якої довжини, але найкраще виглядає на кучерявому, коли локони красиво переливаються міддю. Не дивно, що цей благородний колір вибирають багато знаменитостей.

Модні кольори волосся для рудих: імбирно-рудий

Любительки світло-рудого волосся можуть придивитися до імбирного відтінку. Він виглядає розкішно і підходить для будь-якого віку. Однак досягти правильного імбирного кольору складно, тому не економте на перукарі. В такому кольорі не повинно бути жовтизни або матовості.

Модні кольори волосся для шатенок: кава гляссе

Цей колір невибагливий у догляді і не вимогливий до довжини волосся і віку. Прекрасно виглядає як на локонах, так і на прямому волоссі. Волосся кавового кольору добре виглядають з мелірування світлими пасмами.

Модні кольори волосся для брюнеток: холодний каштан

Темний каштановий колір, що межує з чорним – найкращий вибір для брюнеток в цьому сезоні. Благородний і лаконічний тон підійде як для офісного стилю, так і на кожен день. Найкраще поєднується з сірими або блакитними очима.