Готував теракти на Закарпатті: СБУ викрила агента спецслужб РФ
СБУ викрила агента російських спецслужб, який готував низку терактів на території Закарпатської області. Він планував влаштувати підпал генконсульство однієї із сусідніх країн, а також убивство громадського діяча. Про це, із посиланням на прес-центр СБУ, повідомляє РБК-Украина.
"Учасники підривної діяльності намагалися здійснити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені", – ідеться в повідомленні.
У ході оперативних заходів був встановлений організатор запланованих терактів. Ним виявився уродженець Луганської області. Його завербував представник російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні.
За завданням своїх "кураторів" агент планував підпали закордонних дипломатичних установ, автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пошкодження історичних пам'яток у Закарпатській області.
Крім того, він підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За це агент обіцяв заплатити 30 тисяч доларів.
Серед інших завдань агента був також збір і передача російським спецслужбам секретних відомостей про військові об'єкти на території Закарпаття.
Слідство в справі агента російських спецслужб завершено. До суду направлено обвинувальний акт за такими статтями КК України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,
- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).
За оперативними даними, агент ховається на території Росії. СБУ продовжує заходи щодо його розшуку та затримання.
Фото: СБУ викрила агента спецслужб Росії на Закарпатті (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов