Готував теракти на Закарпатті: СБУ викрила агента спецслужб РФ

СБУ викрила агента російських спецслужб, який готував низку терактів на території Закарпатської області. Він планував влаштувати підпал генконсульство однієї із сусідніх країн, а також убивство громадського діяча.﻿ Про це, із посиланням на прес-центр СБУ, повідомляє РБК-Украина.

"Учасники підривної діяльності намагалися здійснити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені" , – ідеться в повідомленні.

У ході оперативних заходів був встановлений організатор запланованих терактів. Ним виявився уродженець Луганської області. Його завербував представник російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні.

За завданням своїх "кураторів" агент планував підпали закордонних дипломатичних установ, автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пошкодження історичних пам'яток у Закарпатській області.

Крім того, він підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За це агент обіцяв заплатити 30 тисяч доларів.

Серед інших завдань агента був також збір і передача російським спецслужбам секретних відомостей про військові об'єкти на території Закарпаття.

Слідство в справі агента російських спецслужб завершено. До суду направлено обвинувальний акт за такими статтями КК України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

За оперативними даними, агент ховається на території Росії. СБУ продовжує заходи щодо його розшуку та затримання.

Фото: СБУ викрила агента спецслужб Росії на Закарпатті (ssu.gov.ua)

Автор: Дмитрий Кузнецов