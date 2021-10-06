Рада повернула селу декоммунізовану в 2016 році назву

Верховна Рада повернула селу Мармузовичі на Львівщині назву Андріївка, яку декомунізували в 2016 році, повідомляє Лівий берег.

За відповідний проєкт постанови №2715 у середу, 6 жовтня, проголосували 263 депутати.

Село отримало назву Андріївка у 1946 році на честь колективізатора Івана Андреєва, який загинув "від рук українських буржуазних націоналістів". У 2016 році село декомунізували, повернувши йому історичну назву Мармузовичі. Місцевим жителям вона не сподобалась, і сільська рада попросила повернути назву Андріївка. Тепер село буде називатися нібито на честь апостола Андрія Первозванного.

Іншою постановою №5571 депутати Верховної Ради перейменували селище з унікальною назвою Більмак у Запорізькій області у Кам'янку.

До 2016 року воно називалось Куйбишевим, а 2016 року в рамках декомунізації отримало назву Більмак (першоназва, яка функціонувала до 1845 року). Місцевим мешканцям воно не сподобалося, і вони попросили про перейменування в Кам'янку.

Нагадаємо, що декомунізація в Україні проходила в перші роки президентства Петра Порошенка. За час кампанії було перейменовано майже тисячу населених пунктів, зокрема обласні центр Дніпропетровськ (став Дніпром) і Кіровоград (став Кропивницьким), було знесено близько 2,5 тис. пам'ятників радянським діячам.