Скандал в "Укрексімбанку": фігурантам не вдалося вручити підозри

Слідство у справі про нападі на журналістів в "Укрексімбанку" не змогло вручити підозри двом фігурантам. Їх не виявилося на робочому місці, зараз встановлюється їх місцезнаходження, повідомляє РБК-Украина.

"Попередньо було встановлено, що одна особа перебуває в приміщенні банку, але надалі надійшла інформація про те, що нібито за станом здоров'я ця особа покинула приміщення через інший вихід" , - зазначила прес-секретар прокуратури Києва Надії Максимець, не уточнивши, чи йдеться про голову правління банку Євгена Мецгера.

За її словами, адміністрація банку не повідомила причини відсутності їх на робочих місцях.

"Тому зараз встановлюється їх місцезнаходження для вручення підозр. Повістки та повідомлення про підозру залишили в адміністрації банку. Плануємо, що найближчим часом цей процес буде завершено" , - додала вона.

Автор: Олександр Мороз