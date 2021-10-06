Україні передали вакцини від грипу від трьох виробників
Україна вже отримала вакцини проти грипу від трьох виробників, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я.
Зазначається, що в нинішньому епідемічному сезоні очікується надходження 1,25 млн доз.
Повідомляється, що надійшли вакцини "Ваксигрип Тетра", "Інфлувак Тетра" і "Джіс Флю Квадрівалент".
Що стосується вакцини "Джіс Флю Квадрівалент", то 61 000 доз вже можна придбати в аптечній мережі. Щодо "Ваксигрип Тетра", то 85 000 доз вже в наявності, решта надійде протягом жовтня. Ще 200 000 доз вакцини "Інфлувак Тетра" знаходяться на лабораторному контролі.
Крім того, в межах гуманітарної допомоги України отримає 30 000 доз вакцин для медичних працівників.
У ЦГЗ підкреслили, що сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація. Однак щеплення від грипу не входить до національного календаря, і тому є платним.