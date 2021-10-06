Україні передали вакцини від грипу від трьох виробників

Україні передали вакцини від грипу від трьох виробників

Україна вже отримала вакцини проти грипу від трьох виробників, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що в нинішньому епідемічному сезоні очікується надходження 1,25 млн доз.

Повідомляється, що надійшли вакцини "Ваксигрип Тетра", "Інфлувак Тетра" і "Джіс Флю Квадрівалент".

Що стосується вакцини "Джіс Флю Квадрівалент", то 61 000 доз вже можна придбати в аптечній мережі. Щодо "Ваксигрип Тетра", то 85 000 доз вже в наявності, решта надійде протягом жовтня. Ще 200 000 доз вакцини "Інфлувак Тетра" знаходяться на лабораторному контролі.

Крім того, в межах гуманітарної допомоги України отримає 30 000 доз вакцин для медичних працівників.

У ЦГЗ підкреслили, що сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація. Однак щеплення від грипу не входить до національного календаря, і тому є платним.

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