Україні передали вакцини від грипу від трьох виробників

Україна вже отримала вакцини проти грипу від трьох виробників, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що в нинішньому епідемічному сезоні очікується надходження 1,25 млн доз.

Повідомляється, що надійшли вакцини "Ваксигрип Тетра", "Інфлувак Тетра" і "Джіс Флю Квадрівалент".

Що стосується вакцини "Джіс Флю Квадрівалент", то 61 000 доз вже можна придбати в аптечній мережі. Щодо "Ваксигрип Тетра", то 85 000 доз вже в наявності, решта надійде протягом жовтня. Ще 200 000 доз вакцини "Інфлувак Тетра" знаходяться на лабораторному контролі.

Крім того, в межах гуманітарної допомоги України отримає 30 000 доз вакцин для медичних працівників.

У ЦГЗ підкреслили, що сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація. Однак щеплення від грипу не входить до національного календаря, і тому є платним.