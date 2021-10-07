Які продукти їсти, аби довше бути ситими: цікаві факти про ваш раціон
Усі прихильники здорового харчування прагнуть їсти менше і бути ситими довше. Розповімо й вам, які продукти з вашого раціону допоможуть швидко приборкати апетит, не нашкодивши фігурі, повідомляє 24 Канал.
Отримати однакове відчуття ситості можна і від курячого філе, і, наприклад, від пирога. Але якщо в одному випадку вам потрібно з'їсти 200 грамів продукту, то в іншому – цілих пів кілограма. 1:0 – на користь курятини. І таких прикладів немало.
Відтак, ситна страва – не обов'язково калорійна. Усе через її склад, кількість волокон, клітковини та інших макроелементів. Дієтологиня Єва Шишова навела перелік, у якому наочно порівняла, які наші щоденні страви є ситнішими, а яких потрібно з'їсти більше, аби не бути голодним.
Що їсти, щоб почуватися ситим впродовж дня
- Куряче філе "тримає" нас довше, ніж біла риба чи морепродукти.
- Зелені яблука поживніші, ніж кавун і персики.
- Від картоплі ви захочете їсти швидше, ніж від гречки.
- Червоний і коричневий рис насичують довше, ніж білий рис.
- Цілозернові макарони поживніші, ніж макарони з твердих сортів пшениці.
- Зерновий хліб ситніший, ніж житній.
- Сирі овочі не дають зголодніти нам довше, ніж тушковані.