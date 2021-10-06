НАТО вишле вісім російських дипломатів за "ворожу діяльність"﻿. Таким чином, дипломатична місія РФ при Альянсі буде скорочена до десяти чоловік, повідомляє Деловая столица.

"НАТО вирішив скоротити російську місію в альянсі вполовину у відповідь на" ворожу діяльність "Росії, що включає вбивства і шпигунство" — написала на своїй сторінці в Twitter ведуча телеканалу Дебора Хайнс.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two othersOur security and defence editor @haynesdeborah has the latestRead today's top stories here: https://t.co/iOm40v5pVTpic.twitter.com/hyTBL3cnFy — Sky News (@SkyNews) October 6, 2021

Офіційний представник НАТО підтвердив слова Хайнс, що у восьми членів російський місії була відкликана акредитація. За його словами, вони були офіцерами російської розвідки.

"Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас залишаємося відкритими для конструктивного діалогу" , — сказав він.

Російська місія в альянсі буде скорочена з 20 осіб до 10. Вісім висланих дипломатів покинуть Брюссель, де розташована штаб-квартира НАТО, в кінці місяця. Пости ще двох членів місії будуть скорочені.