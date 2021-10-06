НАТО вишле вісім російських дипломатів
НАТО вишле вісім російських дипломатів за "ворожу діяльність". Таким чином, дипломатична місія РФ при Альянсі буде скорочена до десяти чоловік, повідомляє Деловая столица.
"НАТО вирішив скоротити російську місію в альянсі вполовину у відповідь на" ворожу діяльність "Росії, що включає вбивства і шпигунство" — написала на своїй сторінці в Twitter ведуча телеканалу Дебора Хайнс.
Офіційний представник НАТО підтвердив слова Хайнс, що у восьми членів російський місії була відкликана акредитація. За його словами, вони були офіцерами російської розвідки.
"Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", — сказав він.
Російська місія в альянсі буде скорочена з 20 осіб до 10. Вісім висланих дипломатів покинуть Брюссель, де розташована штаб-квартира НАТО, в кінці місяця. Пости ще двох членів місії будуть скорочені.