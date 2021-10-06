Сквер імені Чкалова в Києві перейменували на честь Богдана Ступки

Комісія з питань перейменувань Київської міської ради прийняла рішення про перейменування скверу імені Чкалова на розі вулиць Гончара та Коцюбинського в честь актора Богдана Ступки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні прийнято рішення Комісією з перейменувань - змінити назву скверу імені Чкалова в сквер імені Богдана Ступки. Новий творчий простір і Вічна пам'ять Геніям", - написала депутат Київради Алла Шлапак в Facebook.

Сквер з'явився в 1920-х рр на місці приватної садиби біля Ветеринарно-зоотехнічного інституту (нині в цій будівлі Державна служба України з надзвичайних ситуацій), пізніше на нього був перенесений фонтан, що раніше стояв на Софійській площі. У 1981 році в сквері було встановлено бронзовий пам'ятник льотчику-випробувачу Валерію Чкалову на гранітному постаменті (ул.Гончара в 1939-1996гг носила його ім'я), який в 2014 році пройшов реконструкцію. У сквері також знаходяться дитячий та спортивний майданчик, дерев'яна скульптура "Мавка".

В останні роки сквер перебував під загрозою часткового або повного знищення з огляду на нові забудови, що ініціювало громадський рух за його збереження. У Київську міську державну адміністрацію в 2021 році надходила петиція з вимогою зберегти сквер, вона набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Б.Ступка помер 22 липня 2012 року. У 1961-78 рр. був актором Національного академічного українського драматичного театру ім.Маріі Заньковецької, зіграв більше 50 ролей на сцені. З 1970 р знімався в кіно; знявся більш, ніж в ста фільмах. У 1976 році Б.Ступці було присуджено звання заслуженого, а в 1980 році - народного артиста УРСР.

У 1999 році очолив Міністерство культури і мистецтв і займав цю посаду до 2001 року. У тому ж році став художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві.