В Україні триває похолодання: прогноз погоди на 7 жовтня

У більшості регіонів України триває помірне похолодання. Уночі в деяких областях температура впаде до 0°С. При цьому погода поки залишається сонячною. Дощів не прогнозують.

Отже, у четвер, 7 жовтня, на основній території України очікується температура близько 11-15°С удень і від 0°С на півночі та в центрі країни до 8°С на півдні вночі. Закарпаття при цьому як і раніше б'є рекорди температури - там обіцяють 17-19°С удень і 7-9°С уночі.

Дощів 7 жовтня все ще не очікується ніде по країні - у всіх регіонах буде сухо та ясно з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру на основній території України - 14-22 км/год. Місцями в центральних, а також у Луганській областях можливі шквали до 25 км/год. У Криму - до 25-29 км/год. На півдні вітер буде в районі 18-25 км/год, місцями до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 7 жовтня в південних, а також у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 7 жовтня очікується температура від 1 до 12°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і ясна погода без опадів.