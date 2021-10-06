Доглядальницям доплатить держава: хто отримає до 10 тис. грн

В Україні ввели новий механізм виплат для тих, хто професійно доглядає за важкохворими, людьми похилого віку або людьми з інвалідністю. Тепер при наявності достатньої кваліфікації такі соцпрацівники зможуть отримувати від держави до 10 тис. гривень на місяць за догляд за однією людиною, повідомляє Обозреватель.

Раніше і родичі, і професійні доглядальники в таких випадках отримували однакові компенсації. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів на засіданні 6 жовтня.

Компенсації виплачуватимуть з місцевих бюджетів. Як говориться в пояснювальній записці до постанови, йдеться більш ніж про 20 тисяч професійних доглядальниць, які можуть надавати послуги 30 тисячам українців, що потребують допомоги.

Оплата догляду на дому, як очікує Лазебна, в перспективі призведе до поступового зникнення державних інтернатів, притулків для людей похилого віку тощо.

"Розвиток послуги з догляду дозволить таким людям залишатися вдома, а не жити в спеціалізованих установах" , – зазначила Лазебна.

Хто та як може отримати гроші?

Щоб претендувати на компенсацію, потрібно укласти тристоронній договір про догляд. Сторонами в такій угоді будуть: людина, що надає послугу, одержувач послуги, а також представники місцевої влади.

Право на компенсацію мають українці, що надають послуги з догляду на професійній основі. При цьому вони повинні:

ніде не працювати;

не займатися підприємницькою або незалежною професійною діяльністю;

пройти підготовку або перепідготовку для надання соціальної послуги з догляду.

Заява та пакет документів для отримання компенсації можна подати:

у ЦНАП;

до сільської, селищної, міської ради;

через портал Дія.

Дітей теж зобов'яжуть доглядати за людьми похилого віку

Зробити непотрібними притулки для літніх людей покликана ще одна ініціатива уряду. В кінці вересня-2021 Кабмін вже затвердили законопроєкт, що зобов'язує дітей доглядати за своїми батьками. У разі відмови від догляду можна втратити спадщину. Документ тепер розгляне Верховна Рада.

Проєкт закону передбачає, що якщо у дитини немає можливості доглядати за літніми батьками, вона має повністю компенсувати їхнє перебування у державних установах (інтернатах, пансіонатах і т.д.). Якщо ж витрати на утримання людей похилого віку не будуть покриті, спадщини теж позбавлять.