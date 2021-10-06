В Twitch стався масштабний витік даних

До мережі потрапили вихідний код й дані про виплати авторам контенту стримінгової платформи Twitch. Зловмисник назвав свою публікацію "першою частиною", повідомляє РБК-Украина.

Зазначається, що вага даних становить 125 Гб. Невідомий оприлюднив вихідний код сайту, у тому числі його ранніх версій, додатків для смартфонів, персональних комп’ютерів та консолей. Зокрема, до витоку потрапили й виплати авторам контенту, що публікувався з 2019 року.

Зловмисник, зі свого боку, відзначив, що наважився на такий крок через токсичність спільноти платформи. Також він планує таким чином збільшити конкуренцію серед стрімінгових сервісів. Ініціатор витоку назвав свою публікацію "першою частиною" , у зв’язку з чим, можливо, через деякий час можуть бути оприлюднені нові дані.

Автор: Сергій Пишкін