Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину, и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", – говорится в Твиттере Зеленского в среду.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.