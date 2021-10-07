Небезпечні кухонні помилки, які робить кожен

Якщо вірити статистиці, то щороку від харчових отруєнь помирає більше ніж чотириста тисяч людей по всьому світу. Банально не помили руки чи неправильно розморозили заморожені продукти. Цих та багатьох інших помилок щодня припускаються навіть найдосвідченіші господині, тим самим ризикують не лише своїм, але й здоров'ям своїх рідних, повідомляє Обозреватель.

Найпоширеніші кухонні помилки за версією Академії харчування та дієтології, про які організація повідомила на своєму офіційному сайті.

Помилка 1. Ви припускаєтеся її тоді, коли пробуєте їжу на смак, тим самим намагаючись перевірити, чи вона не зіпсувалась. Це вважається максимально грубою помилкою, оскільки ви ніяк не зможете побачити чи відчути запах усіх тих бактерій, які спричиняють харчове отруєння. І навіть спробувавши маленький шматочок ураженої їжі, можете з легкістю підхопити якесь захворювання. Тож, не думаючи, викидайте всю їжу до того, як у ній почнуть розмножуватись "шкідники".

Харчова пліснява на їжі

Помилка 2. Ви припускаєтеся її тоді, коли пробуєте на смак тісто чи інші продукти, які містять у собі сирі яйця чи борошно. Річ у тім, що не приготовлені яйця можуть бути уражені сальмонелою, а борошно містити у собі кишкову паличку. Тож варто ретельно готувати й уникати продуктів із сирими яйцями.

Помилка 3. Ви припускаєтеся її тоді, коли розморожуєте їжу прямо на столі за кімнатної температури. Справа в тому, що температура між +5 та +60 градусів є ідеальним середовищем для розмножування шкідливих патогенів харчового походження. Натомість найкраще для розморожування продуктів підійде холодильник.

Розморожене м'ясо. Джерело: Pixabay

Помилка 4. Ви припускаєтеся її тоді, коли вчасно не змінюєте губки для миття посуду. Як показує досвід, вони є найбруднішими інструментами на кухні. Адже можуть містити в собі шкідливі патогени і загрожувати здоров'ю. Тож рекомендується дезінфікувати їх через день, або змінювати хоча б 1-2 рази на тиждень.

Помилка 5. Ви припускаєтеся її тоді, коли нехтуєте миттям рук. Усі знають про це правило, але чомусь завжди забувають, мовляв, нічого страшного не станеться. Але це не точно. Бо ж бактерії можуть вижити в будь-якому середовищі, зокрема й на ваших руках. Тож, запам'ятовуйте: не менше ніж 20 секунд із милом під проточною водою.