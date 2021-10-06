Валютний ринок середи: підсумки дня

Падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося і в середу. І знову Національному банку довелося утримувати гривню від надмірного зміцнення, рятуючи експортерів від збитків.

Сьогодні регулятор не став довго роздумувати, а з самого ранку кинувся в бій, викупивши свої 5 млн доларів за ціною 26,395 гривень (це рівень, який він захищав вчора) прямо на відкритті торгів. Незважаючи на те, що число покупців перевищувало число продавців, основна маса їх розраховувала купити долар дешевше 26,30 гривень і тому на початку торгів не проявляла активність. І лише після того, як регулятор з'явився на ринку повторно і виставив великий ордер на покупку за ціною 26,315 гривень (на 8 копійок нижче ранкового викупу), покупці заворушилися і стали виставляти заявки вище рівня, що захищається Нацбанком.

Закрили торги середи на 6,5 копійок на покупці і на 4,5 копійки на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,35 / 26,43 (купівля / продаж).

Торги середи відкрилися не так широко, як в понеділок і вівторок: сьогодні спред склав 8 копійок проти 14 вчорашніх. Сьогодні торгівлю відкрив сам Національний банк о 9:35, виставивши ордер на 5 млн доларів за ціною 26,395 гривень. Його тут же задовольнили продавці. Потім ненадовго котирування виросли до 26,385 на покупку і 26,42 гривень на продажу - і знову пішли вниз. Об 11:20 Національний банк повторно з'явився на ринку, виставивши великий ордер на покупку за ціною 26,315 гривень. На цей раз покупці відреагували швидко і стали виставляти свої заявки в діапазоні від 26,325 до 26,37. Торгівля значно пожвавилася, а котирування знову пішли в ріст і До 15:30 досягли 26,37 на покупку і 26,41 гривень на продажу. До закриття скорегували на 1 копійку вниз. Національний банк за другий вихід не купив нічого, але це й не було потрібно: своєї мети зупинити зниження він домігся.

Котирування закриття - 26,355 / 26,40 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 65 млн у порівнянні з вівторком і склав 267,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3603 гривень.

Офіційний курс долара на 7 жовтня встановлений на позначці 26,3503 гривень за долар, зниження на 7,41 копійок.

Офіційний курс євро на 7 жовтня встановлений на позначці 30,4135 гривень за євро, зниження на 24,01 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні впала ще на 6 копійок: вранці «американця» продавали по 26,44-26,45 гривень, а до обіду - вже по 26,38-26,39 гривень. На готівковому ринку встановили черговий річний мінімум по долару. Правда, до вечора на хвилі зростання попиту готівковий «американець» додав 2 копійки: до 17:00 його продавали вже по 26,40-26,41 гривень. Другий день поспіль готівковий і безготівковий долар коштують приблизно однаково.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1545 долара. Енергетичний криза в Європі боляче вдарила по євровалюті, яка сьогодні впала до позначки 1,1528 долара і лише незначно скорегувалась до вечора. Готівковий євро, слідуючи за готівковим доларом, в першій половині дня подешевшав ще на 10 копійок: вранці його продавали по 30,60-30,62 гривень, а в обід - по 30,50-30,52 гривень. Увечері євро коштував трохи дорожче - 30,53-30,55 гривень.

Російський рубль, напередодні зміцнився до 72,30 рублів за долар, сьогодні подешевшав на 40 копійок на доларі - до 72,70 рублів через сильно виріс в світі долара і корекції цін на нафту. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,38-72,43 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві не змінилася: як і вчора, його продавали по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.